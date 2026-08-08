Cristian Chivu detta la linea sul mercato dell’Inter. Alla vigilia dell’amichevole contro la Juventus, il tecnico nerazzurro ha ribadito la volontà di non acquistare tanto per farlo, ma di aspettare profili realmente in grado di migliorare la squadra. "Stiamo lavorando su chi ci può far alzare il livello, su chi ci può dare qualità ed esperienza", ha spiegato Chivu in conferenza stampa.

Romero si allontana: tutto dipende da Pavard

Come sottolinea Repubblica, uno dei giocatori maggiormente apprezzati dall’allenatore era Cristian Romero. La trattativa, però, si è complicata anche per la permanenza di Benjamin Pavard, che avrebbe rifiutato alcune proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Il difensore argentino è ora vicino all’Atletico Madrid e soltanto un’eventuale partenza di Pavard potrebbe riaprire lo spazio per un nuovo investimento nel reparto arretrato, già rinforzato dall’arrivo di John Stones.

Curtis Jones bloccato da Frattesi e Asllani

L’altro grande obiettivo di Chivu resta Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace per duttilità, dinamismo e capacità di ricoprire più ruoli. Prima di affondare il colpo, però, l’Inter deve trovare una sistemazione a Davide Frattesi e Kristjan Asllani, due uscite considerate necessarie per creare spazio in rosa. Sulla corsia destra resta invece viva la pista Moussa Diaby. Il francese vuole tornare in Europa, ma l’Inter deve fare i conti con la concorrenza del Bayer Leverkusen. L’Al-Ittihad valuta il giocatore circa 30 milioni di euro. Anche in questo caso i nerazzurri intendono muoversi senza fretta, aspettando le condizioni giuste.