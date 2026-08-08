Nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione che vorrebbe Lautaro Martinez e Javier Zanetti in pressing sul connazionale Cristian Romero, affinché aspetti l'Inter prima di legarsi all'Atletico Madrid o a un altro club. Ma il problema è un altro. Come evidenzia Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube, in questa situazione non si tratta di telefonare a Romero quanto piuttosto a Oaktree, che non autorizza l'acquisto di un nuovo giocatore senza l'uscita di un altro, in questo caso Benjamin Pavard.

Questa l'indicazione della proprietà del club che lo sta bloccando sul mercato in entrata, mentre i Colchoneros avanzano spediti verso l'acquisto del centrale argentino.

Sezione: News / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 10:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.