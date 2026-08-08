Il 'Cuti' Romero è in cerca di sistemazione. In uscita dal Tottenham, secondo Mundo Deportivo il giocatore starebbe aspettando un'offerta dal Barcellona. Ecco le mosse del giocatore e del suo entourage.

Romero: l'Atletico c'è, lui aspetta

La prima squadra a muoversi seriamente per Romero è stata l'Inter. Poi le mancate cessioni di Pavard in particolare ma anche di Asllani e Frattesi hanno impedito il concretizzarsi della trattativa. A farsi avanti è stato dunque l'Atletico Madrid, che ha trovato una prima quadra con le parti coinvolte. L'accordo però non arriva e, secondo quanto riporta la testata spagnola, il giocatore starebbe aspettando di capire se il Barcellona è interessato a lui. Ad aprire uno spiraglio potrebbe essere stata la cessione di Araujo al Liverpool dei blaugrana.

Il principale sostenitore dell'arrivo di Romero al Barcellona sarebbe il direttore sportivo Deco. Le priorità però restano altre: l'attaccante titolare, con Ferran alla porta, e l'operazione Rodri in mediana. Un altro punto di domanda è il piede preferito dell'argentino. Il Barcellona preferirebbe infatti un centrale mancino, anche se Romero potrebbe adattarsi nella visione del dirigente portoghese.