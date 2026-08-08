Dopo la pesante sconfitta contro il Brighton, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, parlando coi cronisti dal campo del Falmer Stadium, ha risposto a domanda circa il fatto di sperare di trovarsi più avanti con la costruzione della rosa a questo punto dell'estate: "Questo vale per tutti... Ci sono delle problematiche diverse: ci sono squadre che non possono fare mercato perché piene di giocatori, noi perché ne abbiamo troppo pochi. Magari adesso le situazioni si definiranno, del resto il mercato inizia il primo luglio ma si decide tutto negli ultimi 15 giorni. Sono sicuramente date sbagliate per tutti, le squadre sono in preparazione da un mese e il mercato è ancora aperto. È un problema un po' per tutti".

Ma si sente di escludere cessioni? "Questa domanda va fatta all'amministratore delegato che sa cosa può fare e non può fare la Roma sul mercato, queste cose passano da lui. Noi più forti dell'anno scorso? Non lo so. Se faccio la conta, abbiamo sostituito Zeki Celik con Nahuel Molina che vedremo martedì, poi Artem Dovbyk con Santiago Castro che ci darà delle soddisfazioni. Tony D'Amico ora sta trattando giocatori giovani ma molto importanti. Questa è l'indicazione".