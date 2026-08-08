L'Inter si lega a Mirko Franchi fino al 2029. Giovanissimo classe 2008, per lui si prospetta un'annata di spola tra Inter U23 e Inter Primavera. Intanto, però, i nerazzurri e il giocatore hanno deciso di optare per un accordo a lungo termine, fino al 2029. Lo riporta oggi MondoPrimavera. In nerazzurro dal 2022, ha vinto quest'anno il campionato Under 18 con la squadra guidata da Simone Fautario. Il prolungamento del contratto dimostra dunque la grande fiducia del club verso il giovane attaccante.