La pista che porta Moussa Diaby all’Inter si complica sensibilmente. A fare il punto è Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, secondo cui il Bayer Leverkusen sarebbe oggi nettamente favorito nella corsa all’esterno dell’Al-Ittihad. "Al momento risulta molto difficile il discorso Diaby. A oggi il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio", ha spiegato Romano.

I tedeschi offrono di più

Il club tedesco sarebbe disposto a garantire condizioni economiche superiori sia al giocatore sia all’Al-Ittihad. "Il Bayer Leverkusen è pronto a pagare di più di ingaggio rispetto a quanto coprirebbe l’Inter ed è pronto a mettere di più per il cartellino". I nerazzurri avevano provato a costruire un’operazione inserendo Kristjan Asllani e Benjamin Pavard, ma l’Al-Ittihad non sarebbe intenzionato ad accettare questa soluzione. A favorire il Bayer c’è anche l’aspetto tattico. Diaby conosce già Leverkusen e nel 4-3-3 potrebbe ricoprire il suo ruolo naturale di esterno offensivo, mentre nel 3-5-2 dell’Inter dovrebbe adattarsi a compiti differenti.

Inter, resta la priorità dell’esterno

Il raffreddamento della pista Diaby non cambia però i programmi nerazzurri. "Se Diaby si complica, l’Inter continua a pensare di poter fare l’investimento sull’esterno", ha aggiunto Romano. Dopo la partenza di Denzel Dumfries e i tentativi per Palestra e Khalaili, la dirigenza continua quindi a cercare un rinforzo per la corsia. Con la pista Romero complicata, proprio l’esterno potrebbe diventare il principale investimento dell’ultima parte del mercato.