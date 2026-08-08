Thomas Berebruch, centrocampista classe 2005 dell'Inter, sembrava esser pronto a fare le valigie per trasferirsi all'Utrecht. Stiamo parlando di discorsi di un mese fa, poi il trasferimento non si è concretizzato. Ora, stando a quanto riferisce Sportitalia, il giocatore è finito nel mirino di Pisa e Padova. Se si unisse al club biancoscudato, Berenbruch avrebbe la possibilità di giocare un anno con Cocchi.