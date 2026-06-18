Dopo essere stato a lungo un obiettivo dell'Inter, Gugliemo Vicario torna ora con prepotenza nei radar della Juventus. La motivazione, spiega Sky Sport, è legata alle difficoltà per arrivare a Dibu Martinez, operazione più costosa sua sul fronte ingaggio che cartellino. Il classe '96 rappresenterebbe invece un affare più economica rispetto all'argentino dell'Astion Villa, pista che in questo momento pare si sta raffreddando. 

Da capire la volontà del Tottenham

Adesso resta da capire la richiesta del Tottenham per il cartellino del portiere ex Empoli. "La Juve vorrebbe spendere sui 13 milioni, massimo 15 per il cartellino e anticipare così anche la possibile concorrenza del Napoli che pensa a Vicario - aggiunge Gianlucadimarzio.com sul suo sito -. Gli azzurri però prima devono risolvere le situazioni dei portieri in casa". 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 19:48
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.