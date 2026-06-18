Dopo essere stato a lungo un obiettivo dell'Inter, Gugliemo Vicario torna ora con prepotenza nei radar della Juventus. La motivazione, spiega Sky Sport, è legata alle difficoltà per arrivare a Dibu Martinez, operazione più costosa sua sul fronte ingaggio che cartellino. Il classe '96 rappresenterebbe invece un affare più economica rispetto all'argentino dell'Astion Villa, pista che in questo momento pare si sta raffreddando.
Da capire la volontà del Tottenham
Adesso resta da capire la richiesta del Tottenham per il cartellino del portiere ex Empoli. "La Juve vorrebbe spendere sui 13 milioni, massimo 15 per il cartellino e anticipare così anche la possibile concorrenza del Napoli che pensa a Vicario - aggiunge Gianlucadimarzio.com sul suo sito -. Gli azzurri però prima devono risolvere le situazioni dei portieri in casa".
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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