Da diversi mesi tutto fa pensare che, quest'estate, il futuro di Mario Gila e quello della Lazio avrebbero presi binari diversi. E infatti, come riporta oggi pomeriggio Matteo Moretto, il Napoli fa sul serio per il difensore spagnolo, prezzo pregiato della rosa del club di Claudio Lotito. Non solo: l'agente del calciatore Alejandro Camaño, lo stesso procuratore che assiste il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, avrebbe già trovato un accordo con la società partenopea. Cresce quindi la pressione sulla Lazio, che oltre a Provedel, vicinissimo all'Inter, potrebbe perdere un altro giocatore importante.

Gila, Napoli sempre più vicino

Già da qualche settimana si erano intensificate le voci che volevano Gila vicino al Napoli. Da inizio giugno il Napoli era la prima candidata per accogliere il giocatore, con un solo anno di contratto alla Lazio. L'accordo tra i biancocelesti e il giocatore, infatti, scadrà nel 2027, e il rischio per Lotito e Fabiani sarebbe quello di perdere gratis l'ex Real Madrid. C'è di più: per evitare il mercato a saldo zero anche in questa sessione, la Lazio deve raccogliere 20 milioni di euro entro il 30 giugno. Se un piccolo tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di Provedel, restano comunque da trovare circa 15 milioni. Probabile però che per Gila la valutazione possa essere più alta, tra i 25 e 30 milioni di euro, come riporta oggi la testata online del Corriere Dello Sport.