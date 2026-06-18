Comincia a comporsi il puzzle del mercato del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Dopo aver annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva, free agent una volta finita l'esperienza con il Manchester City, e di Marc Cucurella dal Chelsea per 60 milioni di euro, oggi il club spagnolo ha ufficializzato l'accordo quadriennale raggiunto con Ibrahima Konaté, ex difensore del Liverpool, che si è legato ai blancos fino al 30 giugno 2030. 
Nei prossimi giorni, probabilmente quando sarà finito il Mondiale dei Paesi Bassi, il Madrid accoglierà tra le sue fila anche Denzel Dumfries, giocatore che ha già svolto le visite mediche per conto delle merengues

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 13:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.