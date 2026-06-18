Comincia a comporsi il puzzle del mercato del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Dopo aver annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva, free agent una volta finita l'esperienza con il Manchester City, e di Marc Cucurella dal Chelsea per 60 milioni di euro, oggi il club spagnolo ha ufficializzato l'accordo quadriennale raggiunto con Ibrahima Konaté, ex difensore del Liverpool, che si è legato ai blancos fino al 30 giugno 2030.

Nei prossimi giorni, probabilmente quando sarà finito il Mondiale dei Paesi Bassi, il Madrid accoglierà tra le sue fila anche Denzel Dumfries, giocatore che ha già svolto le visite mediche per conto delle merengues.