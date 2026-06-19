Accostato negli scorsi mesi anche all'Inter come possibile sostituto di Darmian, alla fine Zeki Celik non si muove. Il terzino turco rinnoverà con la Roma, con un adeguamento di contratto rispetto al precedente accordo. Lo riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X. Proprio i costi, ritenuti eccessivi dalla dirigenza nerazzurra, avevano fermato l'operazione con l'Inter.

Il rinnovo tra la Roma e Celik non è stato facile. In scadenza di contratto, più volte in inverno sembrava che le trattative fossero a un punto morto. L'entourage del turco, ora impegnato al Mondiale con Calhanoglu e compagni, chiedeva ben quattro milioni. Dopo qualche difficoltà, però, nelle ultime settimane le discussioni erano riprese. Alla fine è arrivata la fumata bianca, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Celik è approdato alla Roma nel 2022. In quattro stagioni ha raccolto ben 151 presenze, di cui 45 negli ultimi dodici mesi, diventando un elemento dal peso specifico rilevante nello scacchiere di Gasperini. Anche la piazza, che inizialmente non apprezzava a pieno il terzino destro ex Lille, ha progressivamente cambiato idea, con le critiche che hanno fatto spazio agli elogi, soprattutto in questa stagione.