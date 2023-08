Niente Arabia Saudita, niente Real Madrid (per ora): Kilyan Mbappé ha deciso di rimanere al Paris Saint-Germain e arrivare alla naturale scadenza del contratto nel 2024, per poi essere libero di scegliere la prossima destinazione. Lo riporta Le Parisien. Nonostante le pressioni del club parigino, dunque, l'iconico attaccante francese non si è smosso di un centimetro dalle proprie intenzioni iniziali. Resta da capire come verrà gestita la sua posizione in questa stagione, visto che il club transalpino rischia di perdere cifre importanti dal mancato trasferimento.