Dopo la vittoria dell'Inter a Parma e il pareggio del Napoli contro il Verona, tocca al Milan scendere in campo per chiudere la 19esima giornata di Serie A. A San Siro il Diavolo viene bloccato sull'1-1 dal Genoa e scivola a -3 dai cugini nerazzurri che aumentano così il distacco in vetta.

Il match di San Siro si sblocca al 28' con l'ex rossonero Colombo, che con un movimento da bomber puro in area anticipa Gabbia e buca Maignan con una girata di destro, sfruttando al meglio il cross di Malinovskyi. Nel secondo tempo il Milan si lancia all'assedio e trova il gol del pareggio con Pulisic: la rete viene però annullata perché l'americano spinge il pallone in porta con un tocco di mano dopo il palo centrato da Gabbia. Pareggio che arriva poi nel 92' con il colpo di testa di Leao. Al 95' il Grifone ha la possibilità di portarsi di nuovo avanti con un calcio di rigore, ma Stanciu spara alle stelle ed evita la sconfitta casalinga ad Allegri.