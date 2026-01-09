Grazie a un dicembre praticamente perfetto per l'Inter, Cristian Chivu si aggiudica per la prima volta in carriera il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' della Serie A. Il tecnico nerazzurro riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.
Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.
"Cristian Chivu guida i suoi ragazzi con grinta, carisma e senso di appartenenza - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Come tecnico Chivu si è presentato sulla panchina dell'Inter senza timori, chiedendo ai suoi ragazzi di giocare sulla velocità di costruzione e sulla massimizzazione dei recuperi offensivi, coniugando le proprie idee tattiche con i punti di forza di una squadra capace di raggiungere la finale di Champions League per due volte negli ultimi tre anni. I tre successi in altrettante gare nel mese di dicembre hanno riportato l’Inter in vetta alla classifica, in un torneo che continua a tenere tutti i tifosi col fiato sospeso grazie a continui colpi di scena e cambi al vertice".
.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:48 Verso Inter-Napoli, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario
- 14:34 Ventola: "Inter macchina avviata, ma devi saperla portare. Sfida al Napoli? I nerazzurri stanno bene, Conte..."
- 14:20 La furia di Maignan contro l'arbitro Mariani: "Porca miseria, figlio di putt***!"
- 14:06 Milan, Rabiot: "Scudetto? Siamo lì, il campionato finisce a maggio. C'è tempo"
- 13:52 L'Inter aspetta il Napoli, il Secondo Anello Verde carica San Siro: "Scende in campo il 12° uomo, coloriamo lo stadio di nerazzurro"
- 13:38 Torino, Cairo sul futuro di Asllani: "Ha qualità incredibili, ma il mercato di gennaio riserva sempre sorprese"
- 13:24 Torino, Baroni (per ora) si tiene Asllani: "È una soluzione, lo è stato fino ad ora. Non mi permetto di pensare al mercato"
- 13:10 Serie A, primo premio di 'Coach of The Month' per Chivu. De Siervo: "Si è presentato all'Inter senza timori"
- 12:56 Sky - Verso Inter-Napoli, Darmian e Diouf in gruppo. Migliora Frattesi: oggi differenziato a buon ritmo
- 12:53 UFFICIALE - Inter, De Pieri e Stabile cambiano maglia: prestito al Bari fino al 30 giugno 2026
- 12:42 Allegri: "Inter e Napoli favorite, c'è poco da scherzare. Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno..."
- 12:28 SM - Inter, sirene francesi per Asllani: richiesta di informazioni del Paris FC
- 12:13 UFFICIALE - Inter, accordo triennale con Coca-Cola: è il nuovo Official Soft Drink Partner. Ricci: "Consolida il nostro percorso di crescita"
- 12:10 Inter-Napoli, Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri. Al VAR la coppia Di Bello-Di Paolo
- 12:00 Prima MINI FUGA, FINALINA col NAPOLI. Nuovo nome per la FASCIA, un club di PREMIER su FRATTESI
- 11:45 Adani: "Inter, prima occasione per staccarsi. Abbandonata dal tecnico precedente, ma Chivu..."
- 11:30 fcinInzaghi non molla De Vrij: l'Al Hilal potrebbe fare un'offerta per l'olandese. Sarà poi l'Inter a decidere
- 11:16 CdS - La marca dell'Inter: 10 punti rosicchiati al Napoli nelle ultime 15 gare. Ma c'è una serie nera da cancellare
- 11:02 CdS - Akanji, il guizzo di Ausilio e il futuro: sarebbe imperdonabile se...
- 10:48 GdS - Tutti i duelli di Inter-Napoli: i punti di forza, i punti deboli, le sorprese e le incognite. Ma sarà soprattutto Chivu vs Conte
- 10:34 TS - Asllani, non solo il Girona: si fa avanti un club della Ligue 1
- 10:20 TS - Dodò, Inter e Napoli hanno preso informazioni. Ma Dumfries accelera: nuova data del rientro
- 10:06 TS - De Vrij o Acerbi, Inzaghi ci riproverà. E c'è una preferenza per uno dei due
- 09:52 TS - Akanji, il riscatto avverrà a prescindere. E lo svizzero cambia il mercato dell'Inter
- 09:38 TS - Mlacic-Inter, ci siamo. Trovata la quadra con l'Hajduk Spalato: i termini dell'accordo
- 09:24 TS - Da Napoli-Inter a Inter-Napoli, la situazione si è ribaltata: Chivu cerca il successo che manca da tre anni
- 09:10 Qui Napoli - Conte spera di riavere Neres: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Ondata nerazzurra: entro fine mese, sfondata quota 1 milione a San Siro
- 08:42 CdS - Verso il Napoli: Chivu ha intenzione di riproporre quattro titolari. Frattesi out, Darmian rivede la luce. La probabile formazione
- 08:28 CdS - Il Girona su Asllani, Frattesi in attesa. Intanto l'Inter prenota Mlacic
- 08:14 CdS - Dumfries va di fretta per l'Inter e per il Mondiale. E c'è da decidere anche il futuro
- 08:00 fcinDodò resta un'opzione per la fascia destra: le intenzioni dell'Inter e la valutazione della Fiorentina
- 00:06 Sky - L'Inter si muove per Muharemovic: primi contatti con gli agenti in vista dell'estate
- 00:00 Inter-Napoli è già iniziata (in malo modo). Niente Cancelo? Ci sarebbe un'alternativa perfetta
- 23:54 Sky - Roma alla ricerca di un difensore: i giallorossi studiano l'offerta per Dragusin
- 23:40 Milan, Allegri: "Inter e Napoli sono nettamente le più forti. I nerazzurri giocano con tranquillità le loro partite e si vede"
- 23:26 Sky - Il Nottingham Forest contatta l'Inter per Frattesi: il prezzo è chiaro. E lo scambio con Ndoye è da escludere
- 23:12 Arsenal e Liverpool non si fanno male: il big match di Premier League finisce 0-0
- 22:57 Gol e rigore sbagliato, nel recupero di San Siro succede di tutto: il Genoa blocca il Milan sull'1-1. Il Diavolo scivola a -3 dall'Inter capolista
- 22:45 Valentin Carboni al Racing Avellaneda. La nota dell'Inter: "Prestito fino al 31 dicembre 2026"
- 22:38 Bagni: "Il Napoli ha vinto lo scudetto per suoi meriti, non per demeriti dell'Inter. Ora i nerazzurri stanno bene"
- 22:24 UFFICIALE - La Lazio saluta Guendouzi: trasferimento al Fenerbahçe a titolo definitivo
- 22:10 La rinascita di Dimarco, tra gol e assist. E prosegue la trattativa per il rinnovo con l'Inter: tutti i dettagli
- 21:56 Inter, sesta vittoria di fila come nel 2024/25. Nelle prime 18 partite risultati migliori solo nella stagione 2006/07
- 21:42 Oristanio: "Inter una delle candidate allo scudetto, giocarci contro è tosta ma sempre bello ed emozionante"
- 21:28 Di Napoli: "Non c'è un gap pazzesco, ma l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Ecco la differenza tra Chivu e Inzaghi"
- 21:14 Inter, il dominio a Parma va ben oltre il 2-0 finale: solo 7 tocchi in area dei ducali
- 20:59 Galli: "Bartesaghi, futuro da braccetto. Col Cagliari è sembrato il Bastoni dell'Inter"
- 20:44 Moratti: "Ora arbitri non all'altezza, in passato c'era un'associazione di delinquenti che guidava il calcio". Poi 'gioca' Inter-Napoli
- 20:29 Da 0-2 a 2-2, il Cagliari riprende la Cremonese in rimonta: nel finale il primo gol in Serie A del baby rossoblu Trepy
- 20:14 Bonolis: "Inter-Napoli vale tre punti per una o un punto a testa. Il cammino è lungo". Poi risponde su VAR e polemiche arbitrali
- 20:00 fcinCaccia all'esterno, spunta un nuovo nome: sondaggi esplorativi dell'Inter per Emil Holm
- 19:45 Parma, Cuesta: "L'Inter è una squadra forte che sa fare male. Ci siamo esposti e ci hanno punito"
- 19:30 UFFICIALE - Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda sotto lo sguardo di Milito: "Non resta che iniziare"
- 19:15 Spezia, Donadoni saluta S. Esposito: "Può farti fare il salto di qualità. Gli auguro il meglio"
- 19:00 Rivivi la diretta! +4 pre INTER-NAPOLI, la GRANDE OCCASIONE. CHIVU vs CONTE: le ULTIME. Novità ASLLANI, FRATTESI out
- 18:49 Tacchinardi: "È l'Inter migliore della stagione, momento giusto per sfidare il Napoli"
- 18:34 Bookies - Il Napoli frena contro il Verona, Inter padrona delle quote scudetto
- 18:20 Napoli, Milinkovic-Savic: "Gare come quella con l'Inter sono le più belle da giocare e le più facili da preparare"
- 18:05 Sorrentino: "Chivu è il top player della squadra e della società. Zielinski? Dopo il Bologna..."
- 17:51 Dalla Croazia - Mlacic-Inter, i colloqui continuano e sono promettenti. Ma resta lo spauracchio Liga
- 17:37 Dumfries torna a parlare e spegne (per ora) le voci sul futuro: "Concentrato sul rientro in campo"
- 17:23 Repubblica - L'Atalanta lancia la volata per Giovane: offerti 20 milioni, il Verona spara alto
- 17:09 E alla fine arriva Thuram: Tikus a segno al minuto 97:06, fissato un nuovo record statistico
- 16:56 Romano: "Gila, Inter e Milan lo stanno seguendo da vicino per l'estate. Mlacic, cresce l'ottimismo"
- 16:40 Trevisani: "Guardate chi entrò dalla panchina a Parma l'anno scorso e chi ora. Esposito incide anche senza gol"
- 16:26 Sky - Napoli, ancora terapie per Neres: c'è prudenza in vista della gara con l'Inter
- 16:12 Domenica Inter-Napoli, Bisseck vuole l'en plein nel 2026: "2/3 di questa settimana completati"
- 15:59 Viviano esalta Akanji: "Non credo nemmeno sudi. Inter-Napoli? Sposterà gli equilibri"
- 15:44 Napoli, Conte: "Il mani di Hojlund? Il VAR va ad interpretazione. Non fatemi entrare in polemiche"