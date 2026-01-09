Grazie a un dicembre praticamente perfetto per l'Inter, Cristian Chivu si aggiudica per la prima volta in carriera il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' della Serie A. Il tecnico nerazzurro riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Cristian Chivu guida i suoi ragazzi con grinta, carisma e senso di appartenenza - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Come tecnico Chivu si è presentato sulla panchina dell'Inter senza timori, chiedendo ai suoi ragazzi di giocare sulla velocità di costruzione e sulla massimizzazione dei recuperi offensivi, coniugando le proprie idee tattiche con i punti di forza di una squadra capace di raggiungere la finale di Champions League per due volte negli ultimi tre anni. I tre successi in altrettante gare nel mese di dicembre hanno riportato l’Inter in vetta alla classifica, in un torneo che continua a tenere tutti i tifosi col fiato sospeso grazie a continui colpi di scena e cambi al vertice".

