Il Milan ha vinto la corsa contro il tempo per tesserare Niclas Füllkrug prima della gara di Cagliari, in programma stasera alla Unipol Domus. Il centravanti tedesco, ingaggiato a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dal West Ham United, indosserà la maglia numero 9 rossonera. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 16:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
