Spunta una nuova pretendente estera per Davide Frattesi. Dopo le voci sul Galatasaray (che però non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale), nelle ultime ore l'Inter ha ricevuto una chiamata dal Nottingham Forest per il centrocampista romano. Lo riferisce Sky Sport, confermando che la richiesta del club nerazzurro è sempre di 35 milioni di euro.

"Non ci sono margini per uno scambio con Dan Ndoye - assicura l'emittente satellitare, escludendo un ritorno di fiamma dell'Inter per lo svizzero ex Bologna -. Da capire se il club inglese potrà soddisfare le richieste dell'Inter". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 23:26
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
