Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile proseguiranno la loro annata al Bari dopo la prima parte della stagione giocata con la Juve Stabia. A darne l'annuncio è il club nerazzurro che, attraverso una nota ufficiale, "comunica il ritorno dal prestito dalla società Juve Stabia di Giacomo De Pieri e di Giacomo Stabile. Contestualmente comunica il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2006 e del difensore classe 2005 sino al 30 giugno 2026 al Bari".