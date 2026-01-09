L'Inter si porta a +3 sul Milan e a +4 sul Napoli dopo il turno infrasettimanale. Domenica a San Siro l'opportunità di dare una spallata al campionato. Novità importanti anche sul mercato.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print