Branimir Mlacic si sta avvicinando ai nerazzurri. Inter e Hajduk hanno trovato la quadra, secondo quanto riportato da Tuttosport, ma il ragazzo resterà a Spalato fino al termine della stagione, quando si ragionerà sul da farsi.

Ad oggi Barcellona e Olympique Marsiglia sembrano tagliate fuori, anche se i dettagli vanno ancora definiti.