Il popolo nerazzurro è il più assiduo frequentatore di stadi in Italia. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, qualora venga confermata una media di 70 mila a partita, i nerazzurri raggiungeranno (supereranno anche) quota 1 milione di presenze allo stadio. Finora, infatti, le presenze al Meazza hanno sfondato quota 860mila.

"Il derby anche in questa stagione si è confermato l’appuntamento che ha portato più interisti allo stadio: 75.562. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo «l’altro» derby lombardo, quello contro il Como che ha permesso a San Siro di riempirsi con 75.022 tifosi. Ultimo gradino del podio per Inter-Bologna, gara in cui hanno sorriso 74.710 spettatori. In Champions, invece, la gara casalinga più vista è stata Inter-Liverpool (73.892); mentre Kairat Almaty e Slavia Praga hanno riempito il Meazza con 69.983 e 62.317 persone. Martedì 20 i riflettori si accenderanno sull’ultima gara casalinga della fase a girone unico: Inter-Arsenal. Una sfida che già si preannuncia decisiva in chiave qualificazione diretta agli ottavi e quindi da tutto esaurito", spiega la rosea.