Dopo aver riposato ieri, all'indomani del passo falso interno contro il Verona, il Napoli ha cominciato questa mattina, a Castel Volturno, la preparazione verso il big match che la metterà di fronte alla capolista Inter di domenica sera. Antonio Conte ha guidato la seduta con focus sul lavoro tecnico-tattico. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 15:31
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
