Gianluca Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri per Inter-Napoli, partita di cartello della ventesima giornata di Serie A, in programma domenica sera, a San Siro (kick-off ore 20.45). L'arbitro della sezione di Roma 1 avrà Alassio e Colarossi come collaboratori in campo, con Colombo nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con Milano Di Bello e Di Paolo. 

