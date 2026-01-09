Denzel Dumfries vuole tornare il prima possibile. Dopo l'operazione alla caviglia sinistra, rimasta intrappolata sotto il corpo di Zaccagni lo scorso 9 novembre, l'esterno destro ha voluto comunicare tramite i suoi social la grande voglia di rivedere il campo.

"Ci vediamo presto", ha scritto a corredo di immagini che lo vedono protagonista di esercizi e sforzi in palestra. "Nelle prossime settimane la fisioterapia e il lavoro aerobico continueranno a scandire le sue giornate di intensa fatica, per provare a tornare prima possibile ad allenarsi in campo e con il pallone. L'obiettivo è quello di essere a disposizione di Chivu per la prima metà di marzo, anche per consolidare la condizione in vista del Mondiale in programma a fine stagione. Nei prossimi mesi dovrà inoltre sciogliere le riserve sul futuro", sottolinea il Corsport.