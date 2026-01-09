Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Napoli, match di cartello della ventesima giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Una scelta non nuova in questa stagione, visto che il tecnico salentino aveva saltato l'appuntamento con i media anche prima del match d'andata dello scorso 25 ottobre. Lo riporta TuttoNapoli.net. 

