Il futuro di Kristjan Asllani resta in bilico. Negli ultimi giorni si è parlato della possibile interruzione del prestito dall'Inter al Torino con possibile nuova destinazione, ma al momento Urbano Cairo preferisce non sbilanciarsi in un senso o nell'altro: "Ha fatto partite buone e altre meno buone come tutto il Torino, ma ha qualità incredibili: usa molto bene il destro e il sinistro tanto che non sai quale sia il suo piede - le parole del presidente granata a Telelombardia -. Poi vedremo sul mercato di gennaio che riserva sempre sorprese".