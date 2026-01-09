Sono 10 i punti guadagnati dall'Inter sul Napoli dalla terza giornata, ossia dopo il ko con la Juve. Una sconfitta che sembrava aver già escluso i nerazzurri dalla lotta scudetto, tra incubi estivi e dubbi per il semi-esordiente Chivu. E invece lo scenario si è ribaltato.

"Addirittura, al Napoli non è servito nemmeno prendersi i 3 punti nel match di andata al Maradona. Che, ad oggi, va considerato solo un passo falso nel percorso di crescita nerazzurro - sottolinea il Corsport -. Attenzione, però, perché domenica sera il distacco si potrebbe perfino dilatare qualora gli uomini di Chivu dovessero fare bottino pieno contro gli azzurri, infilando la settima vittoria consecutiva in campionato. Nel caso, il gap salirebbe a 7 lunghezze, e i punti “mangiati” arriverebbero a 13. Si tratterebbe di un’ulteriore prova di forza per l’Inter. Ma anche della fine di un tabù, che risale dall’anno della seconda stella".

Il riferimento è agli scontri diretti: dal 2-1 sul Milan nell'ormai storica notte del 20esimo tricolore, infatti, sono 13 partite che i nerazzurri non battono Juve, Napoli e cugini. Appena 6 pareggi, a fronte di ben 7 sconfitte. "Insomma, una vera e propria serie nera, che, in questa stagione, è stata appesantita anche dagli stop europei con Atletico Madrid e Liverpool. Lo score peggiore, Lautaro e compagni lo hanno registrato con il Milan, per un quasi contrappasso: 2 pareggi e 4 sconfitte negli ultimi 6 derby. Appena 3 i match con la Juve, ma che comunque hanno portato altri 2 ko. Appena meglio con il Napoli, invece, visto che prima della “musata” del 25 ottobre, l’Inter aveva rimediato almeno 3 pareggi", evidenzia il quotidiano romano.