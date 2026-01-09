Finale caotico ieri tra Milan e Genoa, soprattutto dopo l'assegnazione da parte di Maurizio Mariani del rigore ai rossoblu al 96', poi mandato alto da Nicolae Stanciu. Già al momento della decisione tra i rossoneri più infuriati c'era Mike Maignan, che anche dopo il fischio finale non si è tranquillizzato, al punto da insistere con la protesta verso l'arbitro rivolgendogli platealmente un insulto uscendo dal campo, pizzicato dalle telecamere.

Nello specifico, evidenzia RMC Sport, il portiere ha urlato "Porca miseria, figlio di putt***" dirigendosi negli spogliatoi, scortato dal connazionale Adrien Rabiot che provava a proteggerlo da gesti plateali. 

