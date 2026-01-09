Nel corso della diretta di Viva El Futbol, Daniele Adani parla di quel che potrebbe accadere nel prossimo Inter-Napoli. "Mi aspetto un'Inter protagonista, con una prima occasione per fare uno stacco, per riassumere quello che abbiamo sempre detto dell'allenatore, della forza della squadra, dell'evoluzione della manovra. L'Inter ha cambiato 4 giocatori su 10 di movimento ma non se n'è accorta".

"Chivu mi vede d'accordo quasi sempre, ha detto che bisogna saper giocare la partita richiesta - dice ancora Adani -. L'Inter ha sempre quei 10-20' in cui compromette la partita che fa, a volte cala, quest'anno ha saputo fare la partita di lotta senza rinunciare a far l'altro gol. L'Inter ha spesso stentato negli scontri diretti, ha l'occasione per il primo strappo. Ha attaccanti in condizione, riserve in condizione, ha uno dei migliori Lautaro di sempre, ha una serie di situazioni che mi fanno dire che ha la grande occasione e proverà ad affondare, ma di fronte ha uno dei migliori allenatori al mondo, credo il migliore in Italia tra chi allena, nato per determinate sfide quando è sfavorito. Sente la preparazione alla sfida come la sfida. La sta già giocando. Se riesce a fargli dare quel che gli ha dato sempre, a parte il primo tempo col Verona, potrebbe compromettere la gara dell'Inter. Però penso che la parola sia più a favore dell'Inter".

Può essere già una sfida decisiva. "Se va a +7 non c'è più lo scontro diretto per accorciare. In più su Lukaku e De Bruyne non ci sono buone notizie. Ne avrai bisogno se devi recuperare. Questa partita, con un risultato è quasi decisiva. Con gli altri due no", dice ancora Adani.

"Chivu si distingue perché si analizza - prosegue -. L'Inter è uscita tritata dalla Champions League e abbandonata dall'allenatore precedente. Chivu arriva e dà all'Inter. Per quanto faccia parte della nouvelle vague di allenatori, italiani ed esteri, sta facendo bene in una grande squadra. Anche la più forte va saputa allenare".