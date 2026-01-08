L'Inter si porta a +4 sul secondo posto in attesa di Milan-Genoa, ma allunga sicuramente sul Napoli di Conte prima del big match di San Siro. Arrivano notizie incoraggianti da Appiano, ma Frattesi resta un caso. Novità di mercato per Asllani.

Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
