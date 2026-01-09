Tuttosport illustra oggi alcuni dati inerenti la fase offensiva dell'Inter. I nerazzurri sono primi in campionato per gol fatti (40) ma soprattutto hanno creato 78 "grandi occasioni" contro 49 della Juventus, seconda. Tirano nello specchio 6 volte di media a gara contro le 5,7 dei bianconeri e le 5 del Como.

Eppure, la squadra di Chivu segna meno di quanto potrebbe. Solo nelle ultime tre contro Atalanta, Bologna e Parma ha tirato 60 volte di cui 22 porta, segnando solo 6 reti.

Per contro i nerazzurri hanno la quarta difesa della Serie A con 15 reti al passivo contro le 12 di Roma e Como, ma sono cresciuti nelle ultime tre concedendo 2 soli tiri in porta e 1 gol, a Castro.