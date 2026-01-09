"Kristjan Asllani è ancora una soluzione per il Torino?". Stuzzicato con questa domanda in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, il tecnico granata Marco Baroni commenta le voci di mercato che vorrebbero una possibile interruzione del prestito dell'albanese dall'Inter con conseguente cambio di maglia: "È in considerazione, lo è stato fino ad adesso - assicura Baroni -. Mercato? Ripeto che è una sessione lunga, dobbiamo essere tutti pronti a lavorare con questa situazione, sia io sia i giocatori. Non permetto di pensare a qualcosa che non sia la prestazione".