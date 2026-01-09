Massimiliano Allegri rimane fermo sulle sue convinzioni rispetto alla corsa scudetto: il suo Milan parte dietro rispetto a Inter e Napoli, in prima fila per la vittoria del campionato. "Non lo dico per superstizione, ci sono due squadre nel campionato italiano che sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite: Inter e Napoli. Punto e basta. Il resto non conta niente", le parole del tecnico rossonero a Sky Sport. "Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno, ma questa è la verità. C’è poco da scherzare. Sento dire delle robe che veramente…", ha aggiunto.