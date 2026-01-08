La Roma ha messo nel mirino Radu Dragusin, difensore del Tottenham con un passato alla Juventus e al Genoa. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, infatti, il club giallorosso sta studiando l'offerta giusta per convincere gli Spurs a cedere per il difensore classe 2002: la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.

Alla vigilia di Natale Florin Manea, agente del giocatore, aveva aperto anche all'Inter citando Cristian Chivu, connazionale del suo assistito (RILEGGI QUI).