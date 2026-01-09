La Curva Nord dell'Inter fissa l'appuntamento per la sera dell'11 gennaio, quando a San Siro arriverà il Napoli del grande ex Antonio Conte. Il tifo organizzato nerazzurro chiama a gran raccolta il pubblico interista con un annuncio affidato all'account Instagram del Secondo Anello Verde.

"Scende in campo il 12° uomo - si legge nel post -. In vista della sfida di domenica contro il Napoli, invitiamo tutti i tifosi interisti presenti al Meazza (in curva e in ogni altro settore) a colorare lo stadio di nerazzurro. Portate con voi almeno un vessillo: che sia una sciarpa, una bandiera o uno stendardo. Ognuno faccia la sua parte, esponendolo con orgoglio all'ingresso delle due squadre in campo. L'Inter ha bisogno di noi!", la chiosa del comunicato social.