In Premier League va in scena il big match tra Arsenal e Liverpool, entrambe avversarie dell'Inter nella League Phase di Champions League (i Gunners sono attesi a San Siro il 20 gennaio). Nel big match dell'Emirates Stadium però non arrivano i gol e al triplice fischio il risultato che va in archivio è lo 0-0: la squadra di Arteta resta al comando della classifica a quota 49 punti, a sei lunghezze di distanza dal Manchester City.