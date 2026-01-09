Arrivato in fretta e furia nelle ultimissime ore di mercato, Manuel Akanji si è subito preso la titolarità in squadra e non l'ha più mollata. Prima braccetto, poi centrale: cambia poco, anzi nulla. Lo svizzero è la colonna della difesa nerazzurra. L'ultima prova, quella di Parma, conferma l'incredibile colpo di mercato, chiuso anche grazie alla partenza di Pavard.

"Chivu e la dirigenza lo considerano un pilastro a tutti gli effetti, sul quale poggiare anche le basi del futuro - sottolinea il Corsport -. Attorno ad Akanji sarà costruita anche la difesa del prossimo anno. Alcuni elementi saluteranno, di certo non l’ex Manchester City, destinato a rimanere tale. In viale della Liberazione hanno anche già avvertito il suo entourage che intendono riscattarlo a fine stagione al di là della clausola inserita al suo arrivo in Italia. Il guizzo di Ausilio sul gong della scorsa finestra estiva ha dato da subito ampie garanzie: sarebbe imperdonabile lasciarsi sfuggire un profilo di questo livello tra pochi mesi".