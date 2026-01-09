Rispetto all'undici sceso in campo con il Verona, Conte, a Milano, si affiderà nuovamente a Juan Jesus e Spinazzola per Buongiorno e Gutierrez. Come riferisce il Corriere dello Sport, confermate le assenze di Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku, mentre restano da valutare Beukema e Vergara. La speranza del tecnico azzurro è quella di recuperare Neres, che comunque sembra destinato a partire dalla panchina.

PROBABILE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.