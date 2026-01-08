Ieri a Parma un gol pesante, restituitogli dal VAR dopo l'annullamento iniziale, che ha portato a 8 il suo contributo alla causa nerazzurra tra reti e assist. Federico Dimarco sta vivendo una rinascita sotto la gestione di Cristian Chivu, dopo aver concluso con le batterie scariche la scorsa stagione. L'esterno milanese sta bene fisicamente e in campo si vede, sono lontani i tempi in cui veniva sostituito sistematicamente dopo un'ora o poco più di gioco, anche ieri al Tardini 97 minuti sul rettangolo di gioco senza perdere colpi. E il piede sinistro è sempre fatato, per quanto ai gialloblu abbia segnato con quello destro, come già accaduto, sempre contro gli emiliani, il 6 dicembre 2024 al Meazza.

Prestazioni di alto livello, continuità ritrovata e un discorso ben avviato per il rinnovo contrattuale che potrebbe concretizzarsi in primavera, come appurato da FcInterNews.it. L'idea è prolungare l'attuale accordo spostando la conclusione al 2029, ma non si esclude di arrivare addirittura al 2030 blindando praticamente per il resto della carriera il canterano. Un rinnovo che neutralizza sul nascere ogni tentazione estera per Dimarco. Negli ultimi tempi c'è stato infatti qualche sondaggio dalla Premier League e qualcosa si è mossa in Arabia Saudita, ma il numero 32 non prende in considerazione nulla all'infuori dell'Inter, che considera la sua casa.

Avanti dunque per firmare il nuovo contratto, senza fretta ma con le giuste motivazioni da entrambe le parti.