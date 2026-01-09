Non è ancora da considerare sfumata la trattativa tra Inter e Al-Hilal per il possibile trasferimento di Stefan De Vrij o di Francesco Acerbi ai sauditi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, entro la fine della finestra invernale di mercato Simone Inzaghi tornerà alla carica per uno dei due.

La sensazione, si legge, è che Inzaghi voglia in particolare il difensore olandese. Sia De Vrij che Acerbi erano stati inseriti (uno alternativamente all'altro) nella trattativa per riportare Cancelo a Milano, ma il portoghese ha scelto il Barcellona.