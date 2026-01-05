Finisce l'avventura italiana di Valentin Castellanos. La Lazio ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante argentino al West Ham, dove approda dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol con la maglia biancoceleste. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore degli Hammers: "Sono davvero felice perché per me è una sfida molto importante a livello personale e sono arrivato per dare il mio contributo, cercando di aiutare la squadra il più possibile. Spero di dare tutto ai tifosi. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con la massima responsabilità e voglio dire loro che darò tutto per difendere questa maglia e, ovviamente, per raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. È questa la cosa più importante“.