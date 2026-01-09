Dopo l'ultimo ko nello scontro diretto al Maradona del 25 ottobre tra Napoli e Inter i nerazzurri hanno cambiato passo, come evidenzia Tuttosport. Nove vittorie su dieci gare, una sconfitta nel derby del 23 novembre. Sette i punti recuperati alla formazione di Conte

Domenica l'Inter ha la possibilità di andare a +7 sui rivali vincendo al Meazza, un successo che contro i partenopei manca da tre anni, dal 4 gennaio 2023 (1-0, gol di Dzeko). Nei due anni successivi, due 1-1 consecutivi. 

La sensazione, si legge, è che la partita arrivi nel momento migliore dell'Inter, in condizione fisica brillante e col migliore attacco del torneo (40 reti) con una mole di occasioni create nettamente sopra tutte. 

