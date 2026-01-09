L'Inter è la prima squadra che si è mossa in maniera concreta per Tarik Muharemovic. Come informano i colleghi di Sky Sport, il club nerazzurro ha contattato l'entourage del difensore bosniaco classe 2003 in vista di giugno, anche perché a gennaio il Sassuolo non ha la minima intenzione di liberarsi del giocatore. Tra i club interessati c'è anche la Juventus, ex club del ragazzo su cui vanta il 50% della futura rivendita.
Sezione: Focus / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 00:06
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Milan, Allegri: "Inter e Napoli sono nettamente le più forti. I nerazzurri giocano con tranquillità le loro partite e si vede"
Gol e rigore sbagliato, nel recupero di San Siro succede di tutto: il Genoa blocca il Milan sull'1-1. Il Diavolo scivola a -3 dall'Inter capolista
Oristanio: "Inter una delle candidate allo scudetto, giocarci contro è tosta ma sempre bello ed emozionante"
Bonolis: "Inter-Napoli vale tre punti per una o un punto a testa. Il cammino è lungo". Poi risponde su VAR e polemiche arbitrali
UFFICIALE - Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda sotto lo sguardo di Milito: "Non resta che iniziare"
Altre notizie
Venerdì 09 gen
- 00:06 Sky - L'Inter si muove per Muharemovic: primi contatti con gli agenti in vista dell'estate
- 00:00 Inter-Napoli è già iniziata (in malo modo). Niente Cancelo? Ci sarebbe un'alternativa perfetta
Giovedì 08 gen
- 23:54 Sky - Roma alla ricerca di un difensore: i giallorossi studiano l'offerta per Dragusin
- 23:40 Milan, Allegri: "Inter e Napoli sono nettamente le più forti. I nerazzurri giocano con tranquillità le loro partite e si vede"
- 23:26 Sky - Il Nottingham Forest contatta l'Inter per Frattesi: il prezzo è chiaro. E lo scambio con Ndoye è da escludere
- 23:12 Arsenal e Liverpool non si fanno male: il big match di Premier League finisce 0-0
- 22:57 Gol e rigore sbagliato, nel recupero di San Siro succede di tutto: il Genoa blocca il Milan sull'1-1. Il Diavolo scivola a -3 dall'Inter capolista
- 22:45 Valentin Carboni al Racing Avellaneda. La nota dell'Inter: "Prestito fino al 31 dicembre 2026"
- 22:38 Bagni: "Il Napoli ha vinto lo scudetto per suoi meriti, non per demeriti dell'Inter. Ora i nerazzurri stanno bene"
- 22:24 UFFICIALE - La Lazio saluta Guendouzi: trasferimento al Fenerbahçe a titolo definitivo
- 22:10 La rinascita di Dimarco, tra gol e assist. E prosegue la trattativa per il rinnovo con l'Inter: tutti i dettagli
- 21:56 Inter, sesta vittoria di fila come nel 2024/25. Nelle prime 18 partite risultati migliori solo nella stagione 2006/07
- 21:42 Oristanio: "Inter una delle candidate allo scudetto, giocarci contro è tosta ma sempre bello ed emozionante"
- 21:28 Di Napoli: "Non c'è un gap pazzesco, ma l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Ecco la differenza tra Chivu e Inzaghi"
- 21:14 Inter, il dominio a Parma va ben oltre il 2-0 finale: solo 7 tocchi in area dei ducali
- 20:59 Galli: "Bartesaghi, futuro da braccetto. Col Cagliari è sembrato il Bastoni dell'Inter"
- 20:44 Moratti: "Ora arbitri non all'altezza, in passato c'era un'associazione di delinquenti che guidava il calcio". Poi 'gioca' Inter-Napoli
- 20:29 Da 0-2 a 2-2, il Cagliari riprende la Cremonese in rimonta: nel finale il primo gol in Serie A del baby rossoblu Trepy
- 20:14 Bonolis: "Inter-Napoli vale tre punti per una o un punto a testa. Il cammino è lungo". Poi risponde su VAR e polemiche arbitrali
- 20:00 fcinCaccia all'esterno, spunta un nuovo nome: sondaggi esplorativi dell'Inter per Emil Holm
- 19:45 Parma, Cuesta: "L'Inter è una squadra forte che sa fare male. Ci siamo esposti e ci hanno punito"
- 19:30 UFFICIALE - Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda sotto lo sguardo di Milito: "Non resta che iniziare"
- 19:15 Spezia, Donadoni saluta S. Esposito: "Può farti fare il salto di qualità. Gli auguro il meglio"
- 19:00 live+4 pre INTER-NAPOLI, la GRANDE OCCASIONE. CHIVU vs CONTE: le ULTIME. Novità ASLLANI, FRATTESI out
- 18:49 Tacchinardi: "È l'Inter migliore della stagione, momento giusto per sfidare il Napoli"
- 18:34 Bookies - Il Napoli frena contro il Verona, Inter padrona delle quote scudetto
- 18:20 Napoli, Milinkovic-Savic: "Gare come quella con l'Inter sono le più belle da giocare e le più facili da preparare"
- 18:05 Sorrentino: "Chivu è il top player della squadra e della società. Zielinski? Dopo il Bologna..."
- 17:51 Dalla Croazia - Mlacic-Inter, i colloqui continuano e sono promettenti. Ma resta lo spauracchio Liga
- 17:37 Dumfries torna a parlare e spegne (per ora) le voci sul futuro: "Concentrato sul rientro in campo"
- 17:23 Repubblica - L'Atalanta lancia la volata per Giovane: offerti 20 milioni, il Verona spara alto
- 17:09 E alla fine arriva Thuram: Tikus a segno al minuto 97:06, fissato un nuovo record statistico
- 16:56 Romano: "Gila, Inter e Milan lo stanno seguendo da vicino per l'estate. Mlacic, cresce l'ottimismo"
- 16:40 Trevisani: "Guardate chi entrò dalla panchina a Parma l'anno scorso e chi ora. Esposito incide anche senza gol"
- 16:26 Sky - Napoli, ancora terapie per Neres: c'è prudenza in vista della gara con l'Inter
- 16:12 Domenica Inter-Napoli, Bisseck vuole l'en plein nel 2026: "2/3 di questa settimana completati"
- 15:59 Viviano esalta Akanji: "Non credo nemmeno sudi. Inter-Napoli? Sposterà gli equilibri"
- 15:44 Napoli, Conte: "Il mani di Hojlund? Il VAR va ad interpretazione. Non fatemi entrare in polemiche"
- 15:30 Bonolis: "Inter-Napoli interlocutoria, non ci sono i margini per immaginare un solco in classifica. E il Milan..."
- 15:16 Napoli, Politano: "Due punti buttati, c'è tanto rammarico. La gara con l'Inter a San Siro? Arriveremo arrabbiati"
- 15:02 Napoli, Milinkovic-Savic: "Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti"
- 14:48 Ambrosini promuove Zielinski: "Fisicamente è al top, oggi è il titolare dell’Inter"
- 14:34 Il Podcast di FcIN - Parma-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: squadra più calcolatrice ma ancora vincente
- 14:28 fcinVerso Inter-Napoli, lavoro quasi completo col gruppo per Diouf e Darmian. Frattesi a parte
- 14:20 Gol + assist, numeri da record per Dimarco dal 2021-22: solo Frimpong, Clauss e Alexander-Arnold hanno fatto meglio
- 14:06 UOL - L'Inter su Robinho jr: il figlio d'arte ha già visitato le strutture del club. E c'è già una cifra sul tavolo
- 13:52 Bologna, Italiano amareggiato: "Non reggiamo il ritmo di squadre come Inter e Napoli"
- 13:38 Siparietto Caressa-Chivu: "Prima o poi vincerai la panchina d'oro, ma il microfono d'oro è già tuo"
- 13:24 Frattesi-Galatasaray, ecco dove si è incagliata la trattativa: la Juve c'è. E per Asllani si fa avanti il Girona
- 13:20 Bonny: "L'Inter arriverà carica alla partita col Napoli. La classifica? Pensiamo a noi, la guarderemo alla fine"
- 13:10 Serie A, Player Of The Month di dicembre: c'è anche Lautaro Martinez tra i sei candidati
- 12:56 Condò: "Se l'Inter diventa campione d'inverno fa un record. L'Udinese unica distrazione con le più deboli"
- 12:42 SM - L'Atalanta mette la freccia per Giovane: primi passi formali per il calciatore che piace anche all'Inter
- 12:28 Chivu: "Parma in dieci dietro la linea del pallone ad aspettare i nostri errori, sono molto contento della maturità mostrata"
- 12:14 Barcellona, il DS Deco: "Chiuderemo per Joao Cancelo, speriamo che arrivi presto"
- 12:00 DIFESA e ATTACCO, INTER DOMINANTE a Parma. Ma OAKTREE rischia di rovinare il PERCORSO. E CONTE...
- 11:58 Marca - Inter, Asllani in uscita dal Torino: si fa avanti il Girona
- 11:45 La Repubblica - Norton-Cuffy, è duello Inter-Juve. Nessuna offerta presentata, ma...
- 11:30 Conte: "Inter favorita? Non mi interessa. Chivu fa bene a non commentare le mia parole, siete bravi a scatenare ogni volta un putiferio"
- 11:24 Bonny: "Inter, siamo sulla strada giusta. Scudetto? Sì, si può conquistare"
- 11:16 Adani: "L'Inter ha perso scudetti per mancanza di spietatezza. Ma se toglie quei 15' di assenza..."
- 11:02 CdS - Un Dimarco tutto nuovo. E c'è un messaggio in quell'abbraccio a Rapetti
- 10:48 CdS - L'Inter manda un segnale, però mancano cattiveria e cinismo
- 10:34 TS - Vlahovic ci prova: possibile il ritorno per Inter-Juventus di metà febbraio
- 10:20 Bergomi: "L'Inter qualcuno a destra proverà a prenderlo. Non tolgo nulla a Luis Henrique però..."
- 10:06 TS - Palestra sogno Inter, piace anche Molina. Dodò difficile, ma i nerazzurri hanno due carte in mano
- 09:52 TS - Frattesi piace al Galatasaray, ma non è la prima scelta. In estate i turchi di nuovo su Calhanoglu
- 09:38 Pagelle TS - Sucic, che errore sotto porta. Pio da 6,5 anche senza segnare
- 09:24 TS - Inter, il solito dominio senza chiudere la pratica. La sfida al Napoli, ora, è un'occasione
- 09:10 Pagelle CdS - Akanji punto fermo, Luis Henrique si perde nella nebbia