L'Inter è la prima squadra che si è mossa in maniera concreta per Tarik Muharemovic. Come informano i colleghi di Sky Sport, il club nerazzurro ha contattato l'entourage del difensore bosniaco classe 2003 in vista di giugno, anche perché a gennaio il Sassuolo non ha la minima intenzione di liberarsi del giocatore. Tra i club interessati c'è anche la Juventus, ex club del ragazzo su cui vanta il 50% della futura rivendita.