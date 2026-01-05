La Juventus starebbe valutando l'idea di riportare Federico Chiesa a Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni al Liverpool.

Il club inglese ha fatto sapere di essere disposto a privarsi di Chiesa solo però a titolo definitivo, anche se in questo momento i Reds devono fare a meno di Salah (Coppa d'Africa) e di Isak (infortunato). La coperta in avanti dunque è corta.

La Juventus punta ad un prestito e si è mosso con l’entourage del calciatore per sondare il terreno. Il Liverpool al momento non apre a questa soluzione.