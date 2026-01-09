Simone Inzaghi – secondo quanto appurato da FcInterNews.it - non ha ancora abbandonato la pista che porta a Stefan de Vrij. Nonostante infatti sia saltato lo scambio con Joao Cancelo, prossimo a essere ufficializzato dal Barcellona, il tecnico piacentino proverà nuovamente un assalto al centrale olandese, la sua prima scelta, prima che si concluda la finestra invernale del calciomercato.

Non si deve escludere a priori che in alternativa possa esserci un tentativo per Francesco Acerbi, ma momentaneamente, come già specificato, è De Vrij il preferito di Inzaghi, che potrebbe chiedere all'Al Hilal di formulare una proposta economica per il cartellino dell’olandese, assicurando un indennizzo in favore della sua precedente società pur di avere un difensore che conosce bene e di cui si fida.

A livello teorico l’Inter non vorrebbe cedere il classe '92, ma la situazione potrebbe cambiare qualora la proposta economica ricevuta fosse conveniente, soprattutto considerando la scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Se l'ex Feyenoord e Lazio si riunisse con il suo precedente allenatore a Roma e a Milano, bisognerà capire se in Viale della Liberazione cercheranno un sostituto oppure conteranno sul ritorno di Matteo Darmian e sul cambio di posizione, con successo, di Manuel Akanji al centro della difesa.