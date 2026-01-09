Nuova partnership di spicco per l'Inter che firma un accordo triennale con Coca-Cola, da oggi ufficialmente Official Soft Drink Partner del club nerazzurro. Ad annunciarlo è la società di Viale della Liberazione con una nota ufficiale.

IL COMUNICATO:

Coca-Cola scende in campo al fianco di FC Internazionale Milano, dando vita a una partnership triennale che vede il brand diventare Official Soft Drink Partner e Powerade nuovo Official Sports Drink Partner del Club nerazzurro. La collaborazione coinvolgerà la prima squadra maschile, le Inter Women e i giovani talenti dell’Inter U23.

Coca-Cola vanta una lunga storia di vicinanza allo sport e un legame speciale con il calcio, simbolo universale di passione e condivisione, e si impegna a sostenere chi scende in campo, celebrando allo stesso tempo la forza dello sport come veicolo di unione, divertimento e valori positivi.

La partnership siglata con l’Inter rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso: insieme, Coca-Cola e il Club nerazzurro daranno vita a iniziative e attività pensate per coinvolgere i tifosi e la comunità, celebrando la passione per il calcio e lo spirito sportivo.

La collaborazione prevede l’esclusività nella categoria dei soft e sport drink insieme ad attività di branding con Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi.

“La collaborazione con l’Inter, una delle storiche squadre di Serie A, conferma l’impegno di Coca-Cola di sostenere il mondo dello sport e a promuovere valori positivi come la passione, la dedizione e il gioco di squadra. Questa partnership rappresenta un'opportunità unica per connetterci con i tifosi, creare esperienze indimenticabili e celebrare insieme i momenti di gioia e le emozioni che il calcio sa offrire”.

Paola Donelli, Marketing Director Coca-Cola Italia

“Siamo felici di annunciare questo accordo di partnership con Coca-Cola, un brand globale amato dai consumatori di tutto il mondo, che vanta una lunga esperienza di collaborazione con il mondo dello sport e un legame autentico con il calcio. Collaborare con un brand di forte rilevanza come Coca-Cola ci permetterà non solo di consolidare il nostro percorso di crescita, ma anche di offrire ai nostri tifosi opportunità esclusive per arricchire ulteriormente l’esperienza nerazzurra, sia il giorno partita che nella quotidianità”.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer FC Internazionale Milano