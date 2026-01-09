Ospite di Radio CRC, Giovanni Manna ha ripensato al passo falso del Napoli, fermato in casa sul 2-2 dal Verona, focalizzandosi sulle polemiche arbitrali: "Stiamo vivendo un momento storico non felice, è evidente che ci siano problemi oggettivi per tutta una serie di vicissitudini che stanno caratterizzando questo campionato - le parole del ds azzurro -. Quello che è successo a noi mercoledì è sotto gli occhi di tutti, l'arbitro ha fatto una buona gara ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sperato che il VAR aiutasse gli arbitri, in questo momento li sta penalizzando. Ora le valutazioni sono soggettive, faccio riferimento anche a ciò che sta succedendo in altri campi. Penso che noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su questa situazione per migliorarla".
Cosa è mancato mercoledì?
"Arrivavamo da un periodo estremamente positivo, con partite giocate bene, ci sta un primo tempo con meno energie. Ma la squadra ha reagito dimostrando di non accettare la sconfitta. Abbiamo preso un punto, ma ne abbiamo persi due per quella che è stata la dinamica della partita".
Domenica c'è l'Inter.
"Il gruppo è sempre lo stesso, ha sempre reagito e lavorato in maniera corretta. Affrontiamo un avversario molto forte, che sta vivendo il miglior momento della sua stagione, in uno stadio ostico e complicato. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Non è una partita chiave, ma una gara importante come tutte: valgono tutte tre punti. Noi dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
