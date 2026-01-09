Nicola Ventola ha parlato ieri a Viva El Futbol della stagione che sta affrontando l'Inter e del lavoro di Chivu. "Sono curioso di vedere Inter-Napoli, sappiamo come gioca l'Inter ed è in un buon momento. Stanno tutti bene: Pio Esposito decisivo, Lautaro una grande partita, entra Bonny e fa gol anche se lo annullano, Sucic fa una partita da 7 se non sbaglia il gol. Sono però curioso perché Conte è uno stratega, l'Inter è monocorde ma è più forte e sta bene. Manca tutto un girone per cui non credo al fatto della partita decisiva. Comincerà anche la Champions".

"Sono sorpreso da Chivu - dice ancora Ventola - perché ha allenato tredici partite in A, entra con delle idee un po' diverse, con leadership. La macchina è avviata ma devi essere credibile e saper allenare. Gioca in maniera differente e non fa prigionieri. Sono sorpreso. Meriti a lui. E ha una grande comunicazione"