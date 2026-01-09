Deco promuove l'acquisto di Joao Cancelo da parte del Barcellona. Raggiunto dai media a Gedda, dove è in corso la Supercoppa di Spagna, il direttore sportivo blaugrana spiega i motivi che hanno spinto i catalani ad ingaggiare il portoghese battendo la concorrenza dell'Inter: "Abbiamo ingaggiato Cancelo innanzitutto perché è un grande giocatore e perché abbiamo migliorato la qualità della squadra. Non aveva senso rimanere immutati o addirittura retrocedere. Avevamo già detto che ci mancava un pezzo in difesa. Stiamo recuperando Ronald (Araújo, ndr) e, con l'arrivo di Cancelo, Eric Garcia può giocare come terzino esterno e Koundé può essere un'opzione al centro".

Deco spiega anche le condizioni che hanno reso possibile la chiusura dell'affare: "Joao è pazzo del Barça e il fascino del club lo ha portato ad accettare una riduzione dello stipendio, oltre a una clausola che gli permetteva di andarsene".