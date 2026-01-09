Due società hanno chiesto informazioni riguardo al futuro di Kristjan Asllani. Secondo Tuttosport si tratta del Girona, di cui si era già parlato nella giornata di ieri, e del Paris Fc. Per quel che riguarda gli spagnoli, i contatti sono stati avviati con Inter ed entourage, ma dovranno proseguire per trovare un'intesa su formula e costi dell'operazione. Quello dei francesi è stato invece soltanto un sondaggio.

Il Torino ha ad oggi un ruolo marginale, Cairo e Petrachi attendono novità nella speranza che si possa arrivare a una soluzione. Nel frattempo il giocatore è rimasto in panchina per tutta la gara anche contro l'Udinese.