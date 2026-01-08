Cessione importante per la Lazio che saluta Mattéo Guendouzi: il centrocampista francese si trasferisce al Fenerbahçe a titolo definitivo. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste "informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK - si legge nel comunicato -. Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol. Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".

Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 22:34
Autore: Stefano Bertocchi
